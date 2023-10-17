В Скадовске под удар попало место базирования офицерского состава ВС РФ 2 17.10.2023, 17:34

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В оккупированном городе прогремел мощный взрыв.

Днем во вторник, 17 октября, в оккупированном Скадовске прогремел мощнейший взрыв. В местных пабликах появились фото дыма, поднимающегося над городам, пишет dialog.ua.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко поделился первыми деталями о произошедшем.

О взрыве паблики Скадовска начали писать примерно в 16:00. Предварительно, был нанесен удар по высокопоставленным российским оккупантам.

«Сообщается о прилете по месту расположения офицерского состава оккупантов в частном секторе. Прям точно», - сообщил Андрющенко, ссылаясь на источники на месте.

Отметим, что Скадовск - это глубокий тыл ВС РФ. Город находится примерно в 60 км от линии фронта. Какое вооружение использовалось для удара, пока неизвестно.

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