На аукционе снова пытаются распродать имущество Виктора Бабарико

На аукционе снова пытаются распродать имущество Виктора Бабарико3
- 17.10.2023, 17:44
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О политзаключенном нет информации уже шестой месяц.
На аукционе, который организует площадка «БелЮрОбеспечения», снова будут продавать две модели часов политзаключенного Виктора Бабарико. Торги собираются провести в четверг, 26 октября, пишет «Зеркало».
Напомним, о состоянии и месторасположении самого Виктора Бабарико нет информации шестой месяц.
С молотка продают часы Vacheron Constantin и Patek Philippe, обе модели в прошлый раз не были проданы. Для предстоящего аукциона начальную стоимость на часы снизили.
Стартовая цена Vacheron Constantin была 39 400 рублей, а сейчас — 31 520 рублей.
Модель Patek Philippe была самой дорогой среди продаваемых часов Бабарико. Изначально ее оценили в 47 500 рублей, сейчас — 38 000 рублей.
Сейчас идет прием заявок на торги. Аукцион состоится в четверг, 27 октября.
Отметим, что имущество Виктора Бабарико начали продавать в 2021 году. С молотка ушел арестованный автомобиль Ford Fiesta. Также выставляли на торги оптический прицел, принадлежащий политику, и доли в уставном капитале трех компаний — «Приватлизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки информации». В этом сентябре продали семь наручных хронометров Виктора Бабарико.
Напомним, 6 июля 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.