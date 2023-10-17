Сколько белорусов живет в Вильнюсе 17.10.2023, 18:01

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Цифра заметно выросла.

В Вильнюсе, по данным на октябрь, проживает около 40 тысяч белорусов. Об этом сообщает литовский телеканал TV3 со ссылкой на данные Департамента миграции.

В публикации отмечается, что «каждый четвертый иностранец в Литве — белорус». Немалая часть из них — высококвалифицированные специалисты.

«Больше всего белорусов живет в Вильнюсе, возможно, потому что от Вильнюса недалеко до границы с Беларусью», — пишет TV3.

Напомним, в апреле этого года директор International House Vilnius Агне Камара сообщила, что в литовской столице проживает больше 23 тысяч белорусов. В сентябре прошлого года Департамент миграции Литвы отмечал, что в Вильнюсе живет 31 028 граждан Беларуси.

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