Новополочанин убил собутыльника, который отказался идти в магазин за добавкой 17.10.2023, 18:09

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Подозреваемый в преступлении скрылся у родственников.

В новополоцкой квартире обнаружили труп хозяина. Оказалось, что накануне во время попойки он оказался идти за новой порцией спиртного, и за это его убил собутыльник. Подозреваемый в преступлении скрылся у родственников, там его и задержал ОМОН, сообщили в милиции.

Погибший — 50-летний безработный житель Новополоцка. Его труп со множеством повреждений нашла соседка, которая заглянула к нему в квартиру.

Подозреваемого в убийстве вскоре задержали с участием ОМОН дома у родственников. Им оказался также безработный 42-летний новополочанин, ранее судимый.

Выяснилось, что накануне трагедии мужчины вместе выпивали. Когда алкоголь закончился, гость потребовал у хозяина сходить за добавкой, но тот отказался. Тогда подозреваемый избил собутыльника и ушел, от полученных травм мужчина умер.

В отношении новополочанина возбуждено уголовное дело об убийстве.

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