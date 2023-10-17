Канцлер Германии прибыл с визитом солидарности в Израиль 17.10.2023, 18:25

Олаф Шольц

Он обсудит вопросы безопасности и гуманитарной помощи.

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 17 октября, прибыл в Израиль с визитом солидарности. Он был встречен министром иностранных дел Эли Коэном.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что это второй визит высокопоставленного немецкого чиновника после поездки министра иностранных дел Анналены Бербок в Израиль на прошлой неделе.

Коэн заявил, что приезд канцлера Германии в Израиль во время войны является ясным сигналом миру: Германия поддерживает право Израиля на защиту своих граждан от угрозы терроризма.

Он добавил: «Германия является одним из наших крупнейших и ближайших союзников, и даже они понимают, что ХАМАС является еще более опасной угрозой, чем ИГИЛ, и Израиль должен устранить эту угрозу».

Министр также выразил признательность канцлеру за его посещение Израиля в эти трудные времена. Как сказал Коэн, подобные визиты солидарности «укрепляют международную поддержку Израиля и позволяют увидеть жестокости, совершаемые террористами ХАМАСа».

Напомним, вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал к наказанию за распространение антисемитизма в стране. По словам представителя правительства ФРГ, подавляющее большинство мусульман в Германии «смотрят на резню ХАМАСа с отвращением».

«Но любой, кто публично прославляет террор ХАМАСа в Германии и распространяет антисемитизм, должен почувствовать последствия», - считает Хабек.

Как сообщал Курсор, на днях министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместного с главой МИД Израиля Эли Коэном визита в Нетивот заявила, что потрясена событиями в Израиле не только как глава МИД Германии, «но и как человек, мать и дочь».

«ХАМАС взял в заложники все население Сектора Газа. В такие дни мы все израильтяне. Я потрясена не только как министр иностранных дел Германии, но и как человек, мать и дочь», - сказала глава МИД Германии.

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