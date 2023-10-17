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В среду в Беларуси ожидается до +12 градусов

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  • 17.10.2023, 18:28
В среду в Беларуси ожидается до +12 градусов

Ночью прогнозируют заморозки.

Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси 18 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 1-6 градусов, местами, а в южных районах на большей части территории, прогнозируются заморозки от 0 до минус 2. Днем столбики термометра покажут плюс 6-12 градусов.

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