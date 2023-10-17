Борьба свободного мира со тьмой Леонид Невзлин

17.10.2023, 18:53

Леонид Невзлин

Украина и Израиль – это звенья одной цепи.

Украинцы очень внимательно следят за нашей (Израиля с ХАМАС - прим.) войной. Я читаю слова поддержки, но также знаю о горечи и упреках. Речь исходит от украинских военных и аналитиков. Они смотрят на поддержку США во всем государстве и представляют, сколько бы украинских жизней можно было бы спасти, у них должен быть карт-бланш от союзников. Они живо представляют разговор Байдена с Зеленским, после которого США посылает все, что может летать и ездить, и совершенно не связывает руки, берет на себя обязательства не стрелять по территории России.

Будь в Украине летом прошлого года все эти железяки в полном объеме, а не скудными порциями, кто знает, на каких рубежах сегодня стояли бы ЗСУ и произошла ли трагедия на Каховской ГЭС. Я прекрасно понимаю состояние украинцев, живущих под обстрелами, без света, общения и главное – без ответа, когда этот мрак закончится. Рассуждения западных политиков о том, давать или не давать F-16, а если дать, то по чайной ложке в час – вызывает раздражение. Как и как оценить в Вашингтоне или Брюсселе качество украинского наступления.

Хоронить и оплакивать своих павших на поле боя, погибших в своих домах от бомбы, это беда для нас – украинцев и израильтян. Это мы звоним другу другу, надеясь и молясь, что наши друзья живы и успели зайти в раскрытие.

Мое правительство было преступно равнодушно по отношению к беде Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, и я всегда критиковал за это администрацию Нетаниягу. Сегодня, когда мир узнал о зверствах в кибуце Кфар-Аза, Беэри, журналисты показали, что подобное видели только в Буче – меня раздирает боль.

Украина и Израиль – это звенья одной цепи. Нет больше войны в Европе и на Востоке. Есть борьба свободного мира со тьмой. Надеюсь, в США также придут к этому очевидному выводу и анонсированный пакет военной помощи нашим странам воплотится в жизнь.

Леонид Невзлин, telegram

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