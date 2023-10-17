Навальный заявил о готовности проголосовать на президентских выборах в РФ за Муратова или Ройзмана 9 17.10.2023, 19:17

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Алексей Навальный

Российский политик поделился мнением относительно стратегии на предстоящих выборах в РФ.

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, предложил потенциальным кандидатам в президенты России и лидерам общественного мнения заполнить анкету из 10 вопросов, чтобы избиратели могли оценить их план на выборы.

Навальный отметил, что определиться с конкретной стратегией можно будет только в январе 2024 года, когда станут известны имена соперников действующего президента Владимира Путина.

По мнению политика, после этого у оппозиционно настроенных россиян будет три варианта. Два наиболее реальных из них: не признавать и бойкотировать выборы или прийти и проголосовать за любого кандидата против Путина.

Вариант того, что в бюллетене окажется человек, представляющий интересы сторонников смены власти и действительно способный составить конкуренцию действующему президенту, Навальный назвал маловероятным, поскольку таких людей просто не допустят. Однако если это все же произойдет, то нужно будет прийти и проголосовать именно за этого конкретного кандидата, считает он.

«Например (фантазирую сейчас), [бывший мэр Екатеринбурга Евгений] Ройзман. Он в России и не сидит, к счастью. Тогда я призываю голосовать за него», — отметил Навальный.

С точки зрения политика, еще одним кандидатом в президенты от «объединенной оппозиции» мог бы стать главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Что касается таких людей, как журналистка Ксения Собчак, экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и лидеры парламентских партий, их рассматривать в этом качестве нельзя, считает Навальный.

Оппозиционер призвал Ройзмана и Муратова также заполнить составленную им анкету. В числе других людей, чье «мнение относительно выборов» он считает важным, Навальный назвал писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, экономиста Сергея Гуриева, блогера Максима Каца, ведущих Татьяну Лазареву и Михаила Шаца, журналистов Юлию Латынину, Александра Невзорова и Виктора Шендеровича, политолога Екатерину Шульман, историка Тамару Эйдельман, политика Илью Яшина и других.

Навальный призвал главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко и издателя «Медузы» Галину Тимченко «для гарантии объективности» взять интервью у «ключевых спорщиков», а также у нескольких инфлюэнсеров. Кроме того, он попросил экономиста Сергея Гуриева и политолога Майкла Наки сгруппировать результаты анкетирования, чтобы выяснить, кто с кем может взаимодействовать, и помочь таким людям скоординироваться.

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