Уровень воды в Амазонке и ее притоках упал до самого низкого показателя за всю историю наблюдений 5 17.10.2023, 19:25

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Фотофакт.

Уровень воды в реке Амазонка в самом сердце бразильского тропического леса упал до самого низкого уровня за более чем столетие. По данным администрации Манауса, самого густонаселенного города, находящегося в месте слияния Риу-Негро и Амазонки, в понедельник уровень воды здесь достигал всего лишь 13,59 метра (год назад — 17,6 метра). Этот показатель стал самым низким с момента начала наблюдений в 1902 году. Быстрое высыхание притоков могучей реки привело к тому, что многие корабли оказались на мели — это лишило отдаленные деревни еды и воды из-за невозможности навигации, пишет «Зеркало». Посмотрите, как из-за изменений климата на планете обмельчала крупнейшая и самая полноводная река мира.

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