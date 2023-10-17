Соболенко заработала $7,3 млн в 2023 году 3 17.10.2023, 20:07

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка занимает первое место в рейтинге.

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко за 2023 год заработала 7,3 миллиона долларов, пишет телеграм-канал «Теннисология».

Сообщается, что 25-летняя белоруска, которая является первой ракеткой мира, заработала 7,3 миллиона долларов за 2023. В рейтинге теннисисток с самым большим доходом за 2023 год белоруска занимает первое место. На втором месте находится американка Коко Гауфф, чей заработок оценивается в 5,5 миллиона долларов. Тройку теннисисток с самым большим доходом за 2023 замыкает полька Ига Свентек. Ее заработок составляет 5,4 миллиона долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».