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Соболенко заработала $7,3 млн в 2023 году

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  • 17.10.2023, 20:07
Соболенко заработала $7,3 млн в 2023 году
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка занимает первое место в рейтинге.

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко за 2023 год заработала 7,3 миллиона долларов, пишет телеграм-канал «Теннисология».

Сообщается, что 25-летняя белоруска, которая является первой ракеткой мира, заработала 7,3 миллиона долларов за 2023. В рейтинге теннисисток с самым большим доходом за 2023 год белоруска занимает первое место. На втором месте находится американка Коко Гауфф, чей заработок оценивается в 5,5 миллиона долларов. Тройку теннисисток с самым большим доходом за 2023 замыкает полька Ига Свентек. Ее заработок составляет 5,4 миллиона долларов.

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