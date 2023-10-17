Две популярные модели автомобилей подорожали в Беларуси 1 17.10.2023, 20:18

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На 5%.

Стало известно, что в Беларуси с 16 октября 2023 года резко подорожали на 5% две популярные модели автомобили Geely, пишет портал av.by.

В сообщении сказано, что подорожание затронуло Geely Atlas Pro и Belgee X50. Отмечается, что цена на начальную версию X50 увеличилась с 62,8 тысячи рублей до 66 тысяч. Что касается машин в комплектации Comfort, то теперь она составляет 69,2 тысячи рублей (ранее – 65,8 тысячи рублей). Вместе с тем говорится, кроссовер во флагманском исполнении теперь стоит 77,6 тысячи рублей вместо 73,9 тысячи рублей.

Что касается самого доступного автомобиля Atlas Pro, то цена на него сейчас составляет 77,6 тысячи рублей (ранее – 73,9 тысячи рублей). Стоимость версии Luxury оценивается в 80,8 тысячи рублей вместо 77 тысяч. Сообщается, что цена на модификацию Flagship составляет 91 тысячу рублей (ранее – 86,7 тысячи рублей). В «БелДЖИ» пояснили, что стоимость на указанные модели была повышена на 5% для соблюдения паритета на рынке Союзного государства, а также по причине роста затрат на импортные комплектующие для машин Geely.

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