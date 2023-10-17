Все обещанные ВСУ танки Abrams уже в Украине 2 17.10.2023, 20:52

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Об этом сообщил спикер армии США в Европе и Африке.

Все обещанные Киеву американские танки M1A1 Abrams (31 единица) уже в Украине. Об этом сообщил «Голосу Америки» спикер армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.

Он отметил, что все украинские военные, тренировавшиеся на Abrams с американскими силами в Германии, тоже вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запчастями к танкам.

«Мы выполнили соглашение. Теперь они [украинцы] должны определять, когда и где они используют этот потенциал», – сказал О'Доннелл.

Он подчеркнул, что Abrams – «прекрасная бронемашина, но это не серебряная пуля». Но, в конце концов, наибольшее значение имеет решимость Украины совершить прорыв, считает представитель армии США.

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