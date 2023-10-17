Три могилевских начальника привозили из командировок хорошие деньги, а дома оказались под «уголовкой»4
- 17.10.2023, 20:58
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Почему?
Три начальника с могилевского предприятия приезжали из командировок раньше срока, а оставшиеся командировочные не возвращали, разжившись таким образом на «лишние» 4,6 тысячи рублей. На них завели уголовное дело, рассказали в милиции.
Фигурантами дела стали три начальника отделов на одном из предприятий Могилева. Выяснилось, что они вносили в командировочные листы заведомо ложные сведения о возмещении расходов в служебных командировках.
Суть в том, что троица получала деньги перед отправлением в командировку, однако приезжали они раньше срока, который был прописан на командировочном удостоверении. Оставшиеся суммы начальники не возвращали, а оставляли себе.
«Таким образом 43-летний могилевчанин присвоил себе около 1600 белорусских рублей, 51-летняя местная жительница — около 1300 белорусских рублей, а их 60-летний коллега — порядка 1700 белорусских рублей», — сообщили в милиции.
В отношении всех троих возбуждено уголовное дело.