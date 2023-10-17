Три могилевских начальника привозили из командировок хорошие деньги, а дома оказались под «уголовкой» 4 17.10.2023, 20:58

8,118

Иллюстративное фото

Почему?

Три начальника с могилевского предприятия приезжали из командировок раньше срока, а оставшиеся командировочные не возвращали, разжившись таким образом на «лишние» 4,6 тысячи рублей. На них завели уголовное дело, рассказали в милиции.

Фигурантами дела стали три начальника отделов на одном из предприятий Могилева. Выяснилось, что они вносили в командировочные листы заведомо ложные сведения о возмещении расходов в служебных командировках.

Суть в том, что троица получала деньги перед отправлением в командировку, однако приезжали они раньше срока, который был прописан на командировочном удостоверении. Оставшиеся суммы начальники не возвращали, а оставляли себе.

«Таким образом 43-летний могилевчанин присвоил себе около 1600 белорусских рублей, 51-летняя местная жительница — около 1300 белорусских рублей, а их 60-летний коллега — порядка 1700 белорусских рублей», — сообщили в милиции.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».