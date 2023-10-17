В ноябре белорусов ожидают четыре выходных дня подряд 17.10.2023, 21:16

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О каких моментах важно знать нанимателям и работникам.

Белорусов в ноябре ожидают четверные выходные — с 4 по 7 число. Это связано с тем, что на вторник, 7 ноября, приходится день Октябрьской революции. «Зеркало» поясняет, сколько в следующем месяце будет рабочих и выходных дней, как это отразится на производственном календаре.

Рабочий день с понедельника, 6 ноября, переносится на 11 ноября (суббота). По законодательству организации в подобных случаях могут с учетом специфики работы переносить трудовые дни в другом порядке, поясняли ранее в Минтруда.

Сколько всего рабочих дней будет в ноябре, а сколько — на отдых

Выходной 7 ноября скажется на месячном производственном календаре. В следующем месяце белорусы будут работать 21 день при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать — девять (восемь выходных и один праздничный). Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе будет в ноябре на уровне 167 часов, а при 35-часовой — 146. Такой порядок прописан в производственном календаре на нынешний год.

Белорусы на «шестидневке» на работе в ноябре проведут 25 дней, а на отдых у них будет пять дней (пять выходных и один праздничный). Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в ноябре будет 166 часов, а при 35-часовой — 145.

Как оплачивается работа в праздники

Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные

праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, поясняют в Минтруда.

«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается

правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты работнику могут предоставить другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

Что еще важно знать о работе в праздники

Если работа в государственные праздники и праздничные дни выполняется сверх месячной нормы рабочего времени, то в таком случае работник по своему желанию помимо доплаты может запросить также другой неоплачиваемый день отдыха.

Предпраздничный рабочий день сокращается на один час, уточняют в Минтруда. Но такое «урезание» на час рабочего времени не предусмотрено, если нерабочему праздничному дню предшествует выходной день (по календарю или

графику смен). Это прописано в Трудовом кодексе.

При этом когда идет речь о профессиональных праздниках (например, День юриста, День учителя, День банковских и финансовых работников), то они не являются нерабочими праздничными днями, поэтому рабочий день накануне не сокращается на один час.

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