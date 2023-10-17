Украинские нацгвардейцы зачистили вражеские позиции на Запорожском направлении 17.10.2023, 21:40

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Видеофакт.

Бойцы 14-й бригады Нацгвардии «Красная Калина» при поддержке артиллерии провели успешный штурм российских позиций на Запорожье. Украинские артиллеристы накрыли вражеские окопы, пока штурмовики сидели в засаде. Затем бойцы начали постепенно продвигаться по окопу, зачищая блиндажи.

Украинские воины ликвидировали оккупантов, но части военных РФ все же удалось бежать, передает Цензор.НЕТ.

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