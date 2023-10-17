Фермер в США установил новый рекорд жгучести чили 17.10.2023, 22:08

Pepper X на миллион единиц более жгучий, чем предыдущий рекордсмен

Сорт под названием Pepper X примерно на миллион единиц более острый, чем обладатель предыдущего рекорда.

Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что американский фермер Эд Карри сумел создать новый сорт перца чили, ставший самым жгучим в мире. Сорт под названием Pepper X («перец Х») примерно на миллион единиц более острый, чем обладатель предыдущего рекорда, пишет BBC.

Новый рекордсмен обладает жгучестью в 2,69 млн единиц шкалы Сковилла (ЕШС), а острота сорта «Каролинский жнец» (Carolina Reaper), удерживавшего предыдущий рекорд в течение 10 лет, оценивалась в 1,6 млн единиц.

Чтобы понять, о какой именно остроте идет речь, достаточно сказать, что жгучесть перца чили сорта хабанеро, который можно купить в магазинах, составляет около 100 тыс. единиц шкалы Сковилла.

А подавляющее большинство видов перца, употребляемых в пищу в России и странах Европы, не превышает по жгучести 50 тысяч единиц.

Фермер из американского штата Южная Каролина Эд Карри вырастил как нового рекордсмена, Pepper X, так и сорт, завоевавший предыдущий рекорд.

Он начал заниматься выращиванием острого перца в качестве хобби после того, как победил зависимость от наркотиков и алкоголя. Карри говорит, что употребление чили тоже дает эффект эйфории, но без вызывающих привыкание веществ

Он — один из всего пяти человек в мире, сумевших съесть Pepper X целиком. Результаты этого пищевого эксперимента оказались довольно плачевными.

«Я чувствовал жжение три с половиной часа. А потом начались колики, — рассказал Карри агентству Associated Press. — Колики были просто ужасные. Я примерно час стоял под дождем, распластавшись по мраморной стене, и рычал от боли».

Хотя многие считают, что острота в перцах чили содержится в семенах, на самом деле капсаицин — химическое вещество, вызывающее сильное жжение, находится в плаценте, то есть в волокне, к которому «цепляются» семена. Поэтому один из секретов остроты «перца Х» — в его форме и большом числе складок, где может расти плацента, отмечает Книга рекордов Гиннеса.

Карри говорит, что Pepper X был выведен при помощи скрещивания сорта «Каролинский жнец» с другим перцем, который прислал ему приятель из штата Мичиган — его фермер описывает как «зверски острый».

Автор нового сорта говорит, что до последнего момента держал свое достижение в секрете, чтобы защитить авторские права. «Мы сделали это всей командой. Мы понимали, что добились чего-то особенного, так что об этом знали только мои ближайшие родственники и друзья», — рассказывает Карри.

Поскольку предыдущую разработку фермера, «Каролинского жнеца», без разрешения использовали производители около 10 тыс. различных продуктов, ни семена, ни растения нового перца продаваться не будут.

Желающие попробовать самый острый перец в мире смогут это сделать только купив фирменные острые соусы.

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