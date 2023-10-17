Белоруску с проездным документом не пустили в Турцию на отдых 3 17.10.2023, 22:21

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В чем была ее ошибка.

Марина — многодетная мама из Пинска, которой после событий 2020 года пришлось переехать в Варшаву. В январе 2023-го у женщины закончился белорусский паспорт. Тогда же она получила польский проездной документ иностранца. В октябре женщина по нему планировала слетать в Аланью. Говорит, думала, что обладателям этого документа, как и полякам, виза в Турцию не нужна. Но все оказалось не так, пишет «Зеркало».

У Марины пятеро детей — взрослый сын и четверо несовершеннолетних: девочкам 17 и 5 лет, мальчикам — 10 и 12. После выборов-2020 Марину и ее старшую дочь задержали на одном их воскресных маршей. На них составили административный протокол, и семьей, по словам женщины, стали интересоваться социальные службы.

— Нас начали прессовать. Постоянно приходили из социальных служб, со школы, хотя мы благополучная семья. Было унизительно, что нас приравняли к алкашам, которых контролируют, — говорит собеседница. — В мае 2020-го я получила орден Матери, а в сентябре, когда меня с дочкой вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних, я вдруг стала недостойна награды.

В 2021-м по гуманитарным визам Марина с детьми «очень длинным путем» переехала в Польшу. Здесь она получила «карту побыта», то есть ВНЖ, и статус международной защиты. В январе 2023-го у женщины закончился белорусский паспорт. Она подалась на польский проездной документ или как его еще называют паспорт иностранца. Это документ, который выдается на год, дает право пересечения границы.

— Проездной документ мне выдали в феврале, буквально через неделю после того, как я подалась. Как они (речь о польских чиновниках. — Прим. ред.) мне объяснили, скорость процедуры зависит от того, все ли нужные документы ты предоставил, — вспоминает Марина. — Если чего-то не хватает, они постоянно запрашивают, люди доносят и процесс растягивается.

По словам белоруски, начав пользоваться проездным документом, у нее сложилось ощущение, что в Польше о нем никто не знает. Например, когда в мае Марина оформляла ИП и нужно было открыть бизнес-счет, сотрудницы банка «между собой советовались, созванивались, узнавали, что это за документ». Решить вопрос тогда помогла «карта побыта», на основании которой ей выдали проездной документ, и то, что у белоруски уже был счет в этом банке.

— Старший сын, у которого тоже закончился белорусский паспорт и теперь проездной документ, хотел открыть счет в одном из польских банков. Ему ответили: «С вашим паспортом мы не открываем», — приводит еще один пример Марина. — В другую компанию он не обращался, так как ему нужен был именно этот банк.

«Протягиваю свой паспорт сотруднику аэропорта, а он мне: „А что это? Я такой первый раз вижу“»

Осенью проездной документ Марине пришлось предъявить второй раз: она с детьми собралась на отдых в Турцию. Поездку в Аланью организовывали сами: купили билеты, страховку, трансфер, забронировали отель.

— Еще перед поездкой стала читать, смотреть, с какими паспортами можно лететь [в Турцию], но никакой информации мне не попадалось. А мыслей куда-то позвонить и спросить не возникло. Тем более сын летает с проездным документом по Европе. Был в Барселоне, Амстердаме, брал тур по городам Франции, все прошло хорошо, — рассказывает Марина. — Я понимала, Турция не Европа, но там безвиз для граждан Беларуси, как и для граждан Польши (а я думала, что проездной документ приравнивается к польскому паспорту).

В среду, 11 октября, Марина с детьми приехала в аэропорт. Из багажа у них была только ручная кладь. С ней семья прошла паспортный контроль. Вопросов к проездному документу не возникло. Началась посадка на самолет.

— Протягиваю свой паспорт сотруднику авиакомпании, а он мне: «А что это? Я такой первый раз вижу». Посоветовался с коллегой, тот тоже не знал. Тогда стал кому-то звонить, — описывает ситуацию белоруска. — В итоге он сказал, что не дает «згоды» на посадку. Я стою и не понимаю. Говорю: «Дайте, пожалуйста, какое-то подтверждение, на каком основании вы меня не пустили на рейс». «Все есть во внутренних документах», — ответил он. Было очень неприятно. По словам сотрудника, это не документ, не удостоверение личности. Мол, вы вообще никуда не можете с ним летать, только сидеть в Польше. Все это было так небрежно.

По словам Марины, дети, услышав, что поездка отменяется, расплакались. Обидным был и еще один момент. В аэропорт семья приехали сильно заранее, Марина предполагает, что если бы им на паспортном контроле сказали о ситуации с проездным документом, они, возможно, смогли бы перебронировать ее билет на супруга. И уже он с детьми отправился бы на отдых — у всех них белорусские паспорта.

— Билеты были безвозвратные, отель деньги не захотел возвращать. Ну уже как есть, — грустно резюмирует собеседница, отмечая, что на организацию несостоявшейся поездки они потратили 1500 долларов. — Все были раздавлены. Дети поехали домой, а я, засомневавшись в компетентности сотрудников аэропорта, — в консульство Турции в Варшаве. Ко мне вышла женщина, которая хорошо говорит по-польски. Я показала ей проездной документ, она сразу сказала: «С ним для Турции нужна виза».

Марина вернулась домой и поняла: она так расстроена, что сил возвращаться на работу нет — у женщины свой пункт по ремонту одежды. Многодетная мама взяла себя в руки, поехала к знакомым в турфирму и попросила подобрать семье направление, куда бы она смогла вылететь с проездным документом. Ей предложили тур в Грецию на семь дней. Для их семьи он обошелся в 3500 долларов.

— Такой дорогой поездки у меня не было никогда в жизни, — не скрывает эмоций собеседница и признается, что деньги на поездку взяла из заначки. — Когда уезжали из Пинска, понимали, это навсегда. Мы успели продать свою квартиру, взяли в Польше ипотечный кредит и купили жилье в Варшаве. Это вторичка. Квартира старенькая, добитая, но там самое главное было кухню сделать, и я на эту кухню откладывала. Но, думаю, ладно. Надо жить, я три года обещала детям на море. А на кухню, боже мой, насобираю еще когда-нибудь.

В пятницу, 13 октября, семья полетела в Грецию и сейчас находится на отдыхе там.

— Кого из знакомых я ни спрашиваю, никто не знает, какие возможности дает проездной документ, — говорит Марина и объясняет, почему решила рассказать свою историю. — Я испытала очень большой шок и хочу, чтобы другие люди с таким документом обращали внимание на то, в какие страны они с ним могут выехать, и не оказались в такой ситуации, как я.

«Перш за ўсё польскі праязны дакумент адкрывае ўсе краіны Еўразвяза і Шэнгенскай зоны»

Адвокат и руководитель юридической фирмы «Legal status» Алесь Михалевич объясняет: польский проездной документ иностранца — это тревел-документ. Он дает возможность пересекать границы разных стран, но есть нюанс. Так, по словам собеседника, чтобы попасть с ним в страны Евросоюза и Шенгенской зоны, человеку нужно иметь с собой еще и ВНЖ, здесь это «карта побыта». Последний из них при наличии тревел-документа и дает возможность безвизового въезда.

— У тэорыі з Польшчы ў тую ж Чэхію, не маючы трэвэл-дакумента, а маючы толькі від на жыхарства, выязжаць забаронена. Проста людзі настолькі прывыклі да адсутнасці кантролю на мяжы, што ўспрымаюць гэта як штосьці няважнае, — рассказывает Алесь Михалевич. — Таму перш за ўсё польскі праязны дакумент адкрывае ўсе краіны Еўразвяза і Шэнгенскай зоны. Яны, адзначу, не тоесныя. Напрыклад, Нарвегія, якой няма ў Еўразвязе, з’яўляецца краінай «шэнгена». Кіпр, Балгарыя і Румынія, наадварот, уваходзяць толькі ў Еўразвяз.

Для поездок в большинство остальных стран, продолжает собеседник, польский проездной документ можно приравнять к паспорту государства, гражданам которого нужно везде получать визы. Здесь не работает правило, что раз для белорусов и поляков в Турцию не нужна виза, то и по польскому проездному документу белорус может поехать туда без нее.

— Калі няма безвізавага ўезда па віду на жыхарства, то ў гэты трэвэл-дакумент трэба праставіць візу краіны, у якую збіраецца чалавек. У дакуменце для гэтага ёсць спецыяльныя старонкі. У тэорыі сюды могуць паставіць і візу Турцыі, і Велікабрытаніі, — отмечает адвокат. — Іншае пытанне, што атрымаць візу ўладальніку трэвэл-дакумента будзе цяжэй, чым нават у пашпарт Рэспублікі Беларусь. Чаму? Бо любы чыноўнік заўсёды баіцца невядомага. А праязны дакумент у нейкім сэнсе з’яўляецца чымсьці невядомым. І на ўсялякі выпадак чалавеку з ім лягчэй адмовіць у візе.

Алесь Михалевич отмечает, что проездные документы есть во многих странах и действуют они по похожему принципу. Так, например, для въезда в страны Шенгенской зоны и Евросоюза человеку нужно иметь проездной документ и ВНЖ страны Шенгенской зоны.

— Ёсць краіны, куды пры наяўнасці трэвэл-дакумента пускаюць проста па ВНЖ краіны Еўразвязу. Гэта, напрыклад, Мексіка, Косава (частично признанная республика. — Прим. ред.), — отмечает собеседник. — А таксама краіны, куды з праязным дакументам можна патрапіць, калі чалавек мае ВНЖ краіны шэнгену. Сюды, напрыклад, адносіцца Чарнагорыя. Аднак з-за таго, што памежнікі часам не ведаюць, як кваліфікаваць праязны дакумент, чалавека могут памылкова не прапусціць на мяжы.

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