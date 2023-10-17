Группа «Асгард» подразделения «Очи» 120-го ОРБ уничтожила 40 единиц техники оккупантов за 4 дня 17.10.2023, 22:30

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Видео.

За четыре дня группа «Асгард» подразделения «Очи» 120-го ОРБ дронами-камикадзе уничтожила 40 единиц российской техники, в том числе 19 танков.

На опубликованном видео уничтожение двух танков и «буханки» оккупантов FPV-дронами «Дикі Шершні».

Для эффективной работы украинским воинам нужно большое количество мощных дронов. Например, для поражения 40 единиц техники «Асгард» использовали 80 FPV-дронов.

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