Лукашисты ликвидировали церковь «Новая жизнь» 4 17.10.2023, 22:47

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В 2020-м году пастор «Новой жизни» осудил беззаконие и зверства.

В Минском городском суде было объявлено решение о ликвидации церкви «Новая жизнь». Пастор Вячеслав Гончаренко поблагодарил всех за молитвы и просил продолжать их: «Следуем за Иисусом, стоим в вере», сообщает «Хрысціянская візія».

История противостояния властей и церкви длилась с 2005 года: именно тогда город решил выселить «Новую жизнь» из здания в Сухарево, отремонтированного еще в 1992 году на месте коровника.

Согласно изменениям, внесенным в проект детального планирования Сухарево, одобренного в 2019 году, на месте церкви должна вырасти школа.

В 2020-м пастор «Новой жизни» резко осудил беззаконие и зверства.

Давление на верующих, которые, по мнению городских властей, должны срочно и навсегда покинуть здание, усилилось в начале 2021 года.

17 февраля 2021 года судебные исполнители вошли в церковь в сопровождении милиции, описали имущество. В здании в то время шла молитва. Прихожане, чтобы избежать арестов, вынуждены были покинуть церковь. Верующие долгое время молились рядом с церковью.

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