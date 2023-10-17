Белый дом подтвердил предоставление Украине ракет ATACMS 7 17.10.2023, 22:54

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Какой радиус действия имеют ракеты.

США подтверждают передачу Украине ракет ATACMS. Но ракеты, полученные украинской армией, имеют радиус действия 165 километров.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, сообщает PAP.

«США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км - ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России», - заявила Уотсон.

По ее словам, США считают, что ракеты ATACMS обеспечат значительное увеличение боевых возможностей Украины, ведь позволят поражать цели, расположенные в глубине Украины, и лишат россиян возможности иметь «убежище» на оккупированной территории.

«Мы полны решимости продолжать предоставлять Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость», - резюмировала Уотсон.

Представитель Совета нацбезопасности США не назвала, какой именно тип ATACMS получила Украина, но вероятно речь идет об ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Именно этот тип ракеты имеет радиус действия 165 км. У него также кассетная боевая часть.

От своего аналога, способного лететь на 300 км, ATACMS Block I отличается тем, что имеет большее количество кассетных зарядов - 950, а не 300.

Напомним, сегодня украинские военные нанесли удар по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. В результате было уничтожено почти десяток вертолетов, разная техника, а также личный состав россиян.

Американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что атака была произведена ракетами ATACMS. А уже вечером информацию о том, что Украина получила эти ракеты, подтвердил президент Владимир Зеленский.

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