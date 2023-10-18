Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию 18.10.2023, 0:57

Из-за угрозы терактов.

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля вечером 17 октября опубликовал предупреждение для израильтян, находящихся в Турции, призвав их немедленно покинуть страну в связи с угрозой терактов. Уровень угрозы для граждан Израиля повышен до самого высокого — четвертого, сообщает The Times of Israel.

До второго уровня СНБ повысил уровень террористической угрозы в Марокко. Израильтянам, находящимся в этой стране, следует принимать повышенные меры предосторожности.

Ранее СНБ призвал израильтян не посещать страны Ближнего Востока и срочно покинуть Синай.

На прошлой неделе египетский полицейский открыл огонь по израильским туристам в средиземноморском городе Александрия, убив по меньшей мере двух израильтян и одного египтянина.

Напомним, 7 октября ХАМАС напал на Израиль. Израильским военным за несколько дней удалось выбить боевиков со своей территории и взять под контроль границу с сектором Газа. С начала атаки с обеих сторон погибли тысячи человек.

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