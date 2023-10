Это был матч отбора на Евро U-21.

Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли хорватам — 0:2. Это был гостевой матч отбора Евро U-21. 20 ноября белорусы снова играют с хорватами, на этот раз в Армении.

В группе G лидирует Португалия — 9 очков (после 3 игр), Хорватия имеет 7 очков (3), Греция — 5 (3), Фарерские острова — 4 (3), Беларусь — 3 (7), Андорра — 3 очка (после 5 матчей).

Martin Baturina scores after a huge deflection from Nikita Baranok which sent Belarus goalkeeper the wrong way.



2-0 for Croatia and they are now looking more comfortable to grab those 3 points and cement their 2nd place in the group. 🚨pic.twitter.com/opXpsxr48f