СМИ узнали, сколько ракет ATACMS США передали Украине 18.10.2023, 2:31

Киев уже их применяет.

Украина получила менее дюжины (12) дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Associated Press.

«За последние несколько дней в Украину поставили менее дюжины ракет (ATACMS - ред.)», - приводит издание слова неназванного чиновника.

Журналисты уточняют, что появление на фронте таких ракет дает Украине возможность наносить удары по российским целям, которые находятся на большом расстоянии. При этом бойцы ВСУ остаются в безопасной зоне.

В AP отмечают, что официальные лица не имели права публично обсуждать этот вопрос до официального объявления и говорили об этом на условиях анонимности.

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