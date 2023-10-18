Более половины раненых российских военных остались без рук и ног 18.10.2023, 4:59

2,246

Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты РФ.

Более половины раненых оккупантов, воевавших против Украины, потеряли конечности. При этом 80% россиян, которые проходят медико-социальную экспертизу, имели ампутацию именно ног.

Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

«Признано инвалидами с ампутацией конечностей около 54% всех осмотренных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет», - признал Алексей Вовченко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».