Первый вице-президент Ирана предложил Лукашенко выступить против Израиля 18.10.2023, 8:06

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Пресс-служба диктатора попыталась скрыть этот момент.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Махбер прилетел вчера с однодневным визитом в Минск. Иранское информационное агентство IRNA расcказало о подробностях обсуждения ситуации вокруг сектора Газа. Белорусские государственные СМИ этот момент опустили.

Лукашенко выразил сожаление по поводу гуманитарного кризиса в Газе, призвав международное сообщество «немедленно принять меры, чтобы остановить войну и резню в этом регионе».

Махбер осудил «сионистский геноцид в Газе», призвав Лукашенко выступить против «угнетения народа Палестины, чтобы помочь положить конец этим преступлениям».

Ни пресс-служба Лукашенко, ни БелТА об этом моменте разговора не упомянули.

Также IRNA упомянула, что Махбера во время визита в Минск сопровождали министр промышленности, шахт и торговли Аббас Алиабади, министр нефти Джавад Авджи и министр сельского хозяйства Мохаммад-Али Никбахт.

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