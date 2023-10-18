Российские военные показали, как пылала авиабаза в Бердянске 1 18.10.2023, 8:14

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Оккупанты вначале перечисляли потери, а затем бросились бежать.

Опубликовано новое видео взрывов на аэродроме ВКС РФ в оккупированном Бердянске. Эпичные кадры снял на видео один из российских военных.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

В ночь на 17 октября аэродром, плотно заставленный военной авиацией РФ, был подвергнут высокоточному удару.

Российские Z-каналы уверяют, что использовались американские ATACMS. Последствия удара сняла на видео группа военных РФ.

Судя по их комментариям за кадром, никакой тревоги не было, а их разбудили взрывы. Они наблюдали горение не менее 5 бортов ВС РФ.

«Я не думал, что они вот так вот будут (бить — ред.)! (...) И оповещения ноль… Это (горят - ред.) «сушки» (вероятно, самолеты «Су»), и баки топливные… Вертушки горят. Слышь, и «кашку» (вертолет "Ка") пожгли по ходу. Слышь, прицельно так! Завтра разбор полетов будет. Две «восьмерки» (Ми-8)... «Кашка» горит вон. Доброе утро!» - комментировали оккупанты происходящее.

Когда огонь добрался до боекомплекта и начались сильнейшие взрывы, военные РФ в панике бежали.

Стоит отметить, под ударом оказался и аэродром в оккупированном Луганске. Силы спецопераций Украины оценивают потери ВС РФ в результате двух этих инцидентов в 9 вертолетов разных модификаций. Также были повреждены системы ПВО россиян, взлетно-посадочные полосы, склады и спецтехника. В Z-каналах ходят также слухи о возможном повреждении истребителей «Су-35».

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