На корпусе ATACMS рядом с Бердянском обнаружена важная деталь 18.10.2023, 8:26

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Что означают эти данные?

В Интернете продолжают появляться новые доказательства ракетного удара баллистической ракетой ATACMS по военному аэродрому россиян в оккупированном Бердянске.

Российские Telegram-каналы показали останки ракеты, корпус которой не оставил оккупантам сомнений. Снимки показал один из крупнейших прокремлевских каналов «Два майора», передает dialog.ua.

Примечательно, что на снимке хорошо различима маркировка MGM-140A, которая обозначает класс ракет ATACMS с дальностью 128 км.

Таким образом, становится понятно, что ВСУ осуществили пуск ракеты с Запорожского фронта, имеющего глубину до побережья Азовского моря в 110 км.

У американской армии есть еще два вида ракет указанного класса: MGM-140B и MGM-168А, имеющих дальность 165 км и 300 км соответственно.

Есть ли такие ракеты в распоряжении ВСУ, пока неизвестно. Версия ATACMS, отправленная в Украину, оснащена кассетными боеприпасами.

По имеющимся данным, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов, склад боеприпасов и военная техника, а также повреждены взлетно-посадочные полосы.

Первоначально Белый дом не решался удовлетворить просьбу Украины о поставке этого оружия, однако политика США в этом вопросе изменилась, и на вооружении Украины появилась ракета с ограниченной дальностью полета.

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