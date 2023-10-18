«Пассажиров с такими паспортами не возим» 1 18.10.2023, 8:39

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Белоруса не взяли на автобус из Украины в Польшу.

Александр (имя изменено) живет в Украине с 2021 года. В том же году белорус получил временный вид на жительство, а совсем недавно — постоянный. В октябре он решил съездить в Польшу на автобусе — там Александр тоже получил временный ВНЖ и как раз собирался забрать карту, но водитель отказался пускать его в салон из-за паспорта, пишет MOST.

Билет на автобус из Киева Александр купил онлайн. Решил воспользоваться услугами транспортной компании Ecolines (международные рейсы из Украины под этим брендом выполняет компания «Трейдинг-Автолюкс»). При покупке билета требовалось указать только имя и фамилию; номера паспорта или ВНЖ система не запросила.

«Это политика компании»

В день отправления Александр приехал к автобусу и столкнулся с неожиданной проблемой:

— Водители автобуса запросили на проверку паспорт. Увидели, что он белорусский, и говорят: «О, белорусский паспорт! Ничего личного, но мы тебе помочь не сможем: белорусов не возим». Я попытался разобраться в ситуации. Один из водителей написал руководству, но через несколько минут подтвердил, что они не возят белорусов уже на протяжении полутора лет и что это политика компании.

После этого Александр обратился в кассу вокзала, чтобы узнать, как вернуть билет на автобус. Там мужчине предложили два варианта: оставить билет с открытой датой или написать письмо на электронную почту Ecolines с просьбой вернуть деньги. К письму нужно было приложить доказательства того, что он не смог уехать по вине компании. Мужчина выбрал последний вариант. Из доказательств приложил фото паспорта, визы и вида на жительство в Украине.

— В ответ на мое сообщение они лишь написали, что деньги будут возвращены в установленные сроки. Просьбу дать официальный ответ с объяснениями, почему меня как белоруса, живущего в Украине на основании ПМЖ, не посадили в автобус, проигнорировали.

«Начали возмущаться, что с белорусом придется долго стоять на границе»

В Варшаву Александр все же попал. Купил онлайн билет на автобус Punbus и отправился к месту отправления.

— Сначала ситуация была аналогична ситуации с Ecolines: увидели белорусский паспорт, начали возмущаться, что с белорусом придётся долго стоять на границе, а потом связались с руководством. Но в данном случае руководство не дало категоричного отрицательного ответа. Сначала оно попросило отправить фото всех моих документов, а после — дать мне телефонную трубку для беседы. В разговоре в основном спрашивали, на каком основании я нахожусь на территории Украины и на каком основании еду в Польшу. Нюанс был еще в том, что польская виза у меня заканчивалась на следующий день. Но я объяснил, что в Польше ожидаю карту побыта и на этом основании имею право там легально находиться.

Пограничный контроль Александр прошел быстро и без проблем, поэтому опасения водителей по поводу белоруса на борту оказались безосновательными.

«Вам лучше обратиться к другому перевозчику»

Журналистка MOST позвонила в украинский офис компании Ecolines как пассажирка и спросила, может ли с белорусским паспортом съездить из Варшавы в Киев, а потом вернуться из Киева в Варшаву.

Представитель компании попросила подождать, а спустя пару минут сказала:

— Вам лучше обратиться к другому перевозчику. Пассажиров с такими паспортами мы не возим.

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