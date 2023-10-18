Разведка Израиля рассказала, кто и как нанес удар по больнице в Газе 18.10.2023, 8:59

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Официальное заявление ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля заявила, что не наносила ударов по больнице в Газе. По данным разведки, смертельный взрыв произошел из-за неудачного пуска ракеты террористической организацией «Исламский джихад».

Такое заявление сделал спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, а также об этом сообщает The Times of Israel. Он отметил, что «анализ оперативных систем показывает, что террористы выпустили ракетный залп в секторе Газа, проходивший в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара».

«Разведанные данные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа», – подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Он добавил, что террористические организации в секторе Газа ведут беспорядочный огонь по Израилю.

«С начала войны около 450 ракет, выпущенных в сторону Израиля, упали в Газе, поставив под угрозу и причинив вред жизни жителей Газы», – сказал представитель ЦАХАЛ.

Напомним, во вторник вечером, 17 октября, в секторе Газа ракета попала по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли сотни человек. ХАМАС обвинил в инциденте армию Израиля и призвал (мусульман по всему миру выходить на протесты). Израиль же по итогам собственного расследования заявил, что ответственность за удар по больнице несет исламистская террористическая группировка «Исламский джихад».

В то же время после попадания в больницу в арабских странах начались массовые протесты. В Иордании после атаки на больницу в Газе сторонники ХАМАС подожгли посольство Израиля и пытались взять его штурмом.

Протесты после удара по больнице в Газе начались также в Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане.

ЕС, Всемирная организация здравоохранения, Лига арабских государств, а также президент Турции Реджеп Эрдоган осудили взрывы в больнице в Газе.