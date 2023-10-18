Влиятельные россияне неожиданно атаковали Лукашенко 18.10.2023, 9:05

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Инвесторы предложили «перекрыть кислород» диктатору.

Частные российские инвесторы попросили ограничить доступ Беларуси к межгосударственным кредитам и российскому рынку капитала из-за невыплат по ранее выпущенным еврооблигациям, следует из обращения на имя замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, сообщает РБК со ссылкой на копию письма, которое есть в распоряжении издания.

Автором обращений от лица инвесторов выступает инвестор Александр Марченков, он же ранее инициировал судебное разбирательство с белорусским Минфином из-за выплат по евробондам в Мосгорсуде. В письме Марченков указан как представитель инициативной группы инвесторов — 200 физических лиц и 30 организаций, которым принадлежат белорусские еврооблигации на сумму более чем $ 200 млн. Он просит Вольвача «принять меры для скорейшего исполнения Беларусью своих обязательств перед всеми российскими инвесторами». Под обязательствами подразумеваются выплаты по еврооблигациям Беларуси, которые российские инвесторы не получают с начала лета 2022 года.

До исполнения обязательств представитель инициативной группы инвесторов просит «в кратчайшие сроки признать Министерство финансов Беларуси недобросовестным заемщиком и ограничить для него доступ на рынок капитала России». Кроме того, Марченков от лица инвесторов просит «рассмотреть возможность ограничения межгосударственного кредитования Беларуси со стороны России до полного урегулирования задолженности перед российскими инвесторами».

Такие же обращения Марченков направил в министерства финансов России и Беларуси, а также в Банк России. Источник РБК из инициативной группы рассказал, что инвесторы намерены обратиться с иском по поводу невыплат по белорусским госбумагам в Лондонский международный арбитраж (LCIA).

ЦБ переслал просьбу об ограничении кредитования Минска в Минфин, говорится в ответе регулятора (копия есть у РБК) на обращение другого российского инвестора, члена Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергея Сазонова. Также в ЦБ отметили, что вопрос исполнения обязательств перед российскими инвесторами «находится в поле зрения руководителей регуляторов финансового рынка Российской Федерации и Республики Беларусь».

Предыстория разбирательств

Напомним, весной этого года россиянин Александр Марченков обратился в Московский городской суд о взыскании задолженности по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси на сумму 310 тысяч долларов.

Речь идет о выплатах по двум выпускам еврооблигаций Беларуси с погашением в 2030 и 2031 году, пишет РБК со ссылкой на материалы дела. Истец требует от Минфина Беларуси досрочно погасить купленные им облигации, так как международное агентство Moody’s признало дефолт по госдолгу страны. Требования, касающиеся досрочного погашения бумаг, составляют 280 тысяч долларов. Кроме того, Марченков требует с белорусского Минфина сумму уже выплаченных по бумагам купонов в размере 17 тысяч долларов, а также просит выплатить ему проценты за использование его денежных средств и компенсировать судебные издержки.

Представитель Минфина нашей страны указал, что Минск не отказывается от выплат, а совершает их в белорусских рублях, ссылаясь на санкции.

Минфин Беларуси настаивал на переносе рассмотрения дела в Минск или Лондон, заявив, что российские суды не могут рассматривать это дело.

В итоге 6 сентября Московский городской суд прекратил рассмотрение иска частного инвестора из России к Минфину Беларуси из-за невыплат по еврооблигациям, сославшись на неподсудность дела российским судам.

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