Дрожащий Штирлиц Телеграм-канал «СерпомПо»

18.10.2023, 9:13

Страна, где на фоне провалов «все идет по плану».

Быть может, одна из главных причин тяжелого положения, в которое попала Россия, это такое устройство системы, при которой что за провалы никто из высших начальников и никогда не нес ответственности. И не признавал такой ответственности.

На этом фоне поразительно выглядят заявления высших офицеров израильской разведки, взявших на себя ответственность за то, что они «проморгали» нападение ХАМАС.

Аарон Халива, начальник военной разведки Израиля говорит: «Управление военной разведки под моим командованием не справилось с тем, чтобы предупредить о террористической атаке, осуществленной ХАМАС. Мы провалились в нашей главной задаче, и, как глава управления военной разведки, я несу полную ответственность за происшедшее».

Директор Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар берет на себя ответственность: «Как человек, который руководит организацией, признаю: ответственность лежит на мне».

Вы слышали что-нибудь подобное от российских высокопоставленных руководителей? Скажем, от главы СВР Сергея Нарышкина, российского «дрожащего Штирлица»? Везде и всегда на фоне постоянных ужасающих провалов «все идет по плану», «победы» и все те же лица «правят бал».

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