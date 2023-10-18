Ученые открыли новый орган у человека 2 18.10.2023, 9:18

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От него зависит работа иммунной системы.

Швейцарские ученые обнаружили в организме человека еще один орган – эксклюсома играет немаловажную роль в поддержании иммунной системы.

Об этом говорится в журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC).

Так, авторами открытия являются ученые из Institute of Biochemistry, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Вновь обнаруженный орган получил название «эксклюсома» и находится он в цитоплазме клеток. Он является барьером для внешних возбудителей, таких как вирусы и бактерии, препятствуя их проникновению в ядро клетки и заражению человека.

Благодаря открытию есть вероятность стремительного развития новых исследований, касающихся терапии автоиммунных заболеваний, поскольку понимание механизмов работы эксклюсомы может привести к разработке новых стратегий борьбы с такими заболеваниями.

Интересно то, что «новый» орган на самом деле не новый и существует в живых организмах еще с момента появления простейших форм жизни на Земле. Это не только подчеркивает большое значение эксклюсомы для жизнедеятельности разных организмов в течение значительного времени. А также указывает на то, что обеспечиваемые эксклюсомой механизмы защиты были важны для выживания и развития организмов еще задолго до появления сложных многоклеточных организмов, таких как растения и животные.

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