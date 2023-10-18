Стало известно, как распределились мандаты в польском Сейме 18.10.2023, 9:34

2,332

Официальная информация от ЦИК.

Появилась официальная информация о распределении мандатов в польском Сейме после выборов 15 октября, сообщает tvn24.pl.

Государственная избирательная комиссия официально сообщила, что оппозиция получила 248 мест в Сейме. У правившей в течение восьми лет партии «Право и Справедливость» - 194 мандата, у «Конфедерации» оказалось 18 мандатов.

Для парламентского большинства, необходимого для формирования правительства, нужен 231 мандат.

Ранее Государственная избирательная комиссия опубликовала данные по 100 процентам избирательных участков. По этим результатам в Сейм попали пять партий.

«Право и Справедливость» — 35,38%.

«Гражданская коалиция» — 30,7%.

«Третий путь» — 14,4%.

«Новые левые» — 8,61%.

«Конфедерация» — 7,16%.

Позже Государственная избирательная комиссия представила распределение мандатов в Сейме. Оно выглядит следующим образом:

«Право и Справедливость» - 194 мандата.

«Гражданская коалиция» - 157 мандатов.

«Третий путь» - 65 мандатов.

«Новые левые» - 26 мандатов.

«Конфедерация» -18 мандатов.

Это означает, что демократическая оппозиция может рассчитывать на 248 мест в Сейме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».