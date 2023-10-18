Стало известно, как распределились мандаты в польском Сейме
- 18.10.2023, 9:34
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Официальная информация от ЦИК.
Появилась официальная информация о распределении мандатов в польском Сейме после выборов 15 октября, сообщает tvn24.pl.
Государственная избирательная комиссия официально сообщила, что оппозиция получила 248 мест в Сейме. У правившей в течение восьми лет партии «Право и Справедливость» - 194 мандата, у «Конфедерации» оказалось 18 мандатов.
Для парламентского большинства, необходимого для формирования правительства, нужен 231 мандат.
Ранее Государственная избирательная комиссия опубликовала данные по 100 процентам избирательных участков. По этим результатам в Сейм попали пять партий.
«Право и Справедливость» — 35,38%.
«Гражданская коалиция» — 30,7%.
«Третий путь» — 14,4%.
«Новые левые» — 8,61%.
«Конфедерация» — 7,16%.
Позже Государственная избирательная комиссия представила распределение мандатов в Сейме. Оно выглядит следующим образом:
«Право и Справедливость» - 194 мандата.
«Гражданская коалиция» - 157 мандатов.
«Третий путь» - 65 мандатов.
«Новые левые» - 26 мандатов.
«Конфедерация» -18 мандатов.
Это означает, что демократическая оппозиция может рассчитывать на 248 мест в Сейме.