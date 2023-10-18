Репетиторам и парикмахерам приготовиться: что будет с единым налогом в Беларуси 1 18.10.2023, 9:42

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Кого еще затронут изменения?

Проект Налогового кодекса ушел в «парламент», но это не значит, что в нем не будет никаких корректировок. Тем не менее уже есть общее представление, что именно может измениться для бизнеса и физлиц. Для тех, кто платит единый налог, тоже есть новости.

Возможность уплачивать единый налог все-таки сохранится, хотя налоговая неоднократно отмечала его изъяны, а в конце 2022 года заявляла, что этот режим себя «изжил». С 2023 года заметно сократили список видов деятельности, по которым ИП могли применять единый налог, а ставки подняли в 1,5—3 раза.

Судя по проекту НК-2024, пока с ним решили не расставаться. Но, как это и происходит каждый год, ставки собираются подкорректировать, пишет onliner.by.

Как вырастет единый налог для ИП?

Ставки зависят от вида деятельности и региона. Традиционно самую высокую нужно заплатить в Минске. Далее с уменьшением населенного пункта налог идет вниз. Отдельные ставки прописаны для областных центров и Минского района; 16 крупных городов; других населенных пунктов.

В проекте НК-2024 запланирован рост ставок для всех, кто является плательщиками единого налога. Вот как хотят изменить ежемесячные платежи для ИП со следующего года в Минске:

Согласно проекту НК, единый налог больше не смогут применять продавцы электронных систем курения и жидкостей для них, нетабачных никотиносодержащих изделий и систем для потребления табака.

А что для физлиц?

Самозанятых с 1 января тоже ожидает рост ставок. Например, для репетиторов (здесь и дальше приводятся ставки для Минска) налог вырастет с 164 до 176 рублей, для переводчиков — с 169 до 182, для парикмахеров — с 339 до 364, для фотографов — с 490 до 527.

Те, кто продает котят или щенков при условии, что у них дома есть кошки или собаки, будут вместо 94 рублей платить 101, при продаже цветов ставка вырастет с 155 рублей до 167.

Физлицам, которые занимаются видеосъемкой, предлагают поднять платеж с 526 до 565 рублей, для тех, кто шьет одежду и обувь — с 203 до 218, сборщикам мебели и кухонь — с 270до 290.

Планируется, что строителям, которые уплачивают единый налог, поднимут ставку с 438 до 471 рублей.

Единый налог могут применять некоторые айтишники, например те, которые занимаются разработкой веб-сайтов. В столице ставка для них вырастет с 593 до 637 рублей.

Когда начнут применять новые ставки?

Предполагается, что новые ставки будут применять при исчислении налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2024 года.

Какие есть варианты?

С 2023 года физлица, которые занимаются определенными видами деятельности, получают доход от использования своего имущества и у которых нет работодателя и наемных работников, могли перейти на налог на профессиональный доход (НПД).

НПД имеет две ставки: 10% от полученного дохода (основная ставка) и 20%. Если плательщик работает с физлицами, иностранными организациями и индивидуальными предпринимателями, то он всегда использует ставку только 10%. Если плательщик работает с белорусскими юрлицами и ИП и его доход, полученный от них, не превышает 60 000 белорусских рублей в целом за год, то он использует ставку в 10%, а если превышает — 20%.

Список тех, кто может применять НПД, как раз очень схож с перечнем тех, кто может уплачивать единый налог. Принципиальное отличие таково, что в списке самозанятых для уплаты единого налога есть представители ивент-сферы. Кому может быть выгоден НПД, а кому — единый налог, мы разбирали здесь.

Тем, кто может выбирать между единым налогом и НПД, стоит обратить внимание еще на один важный нюанс. Единый налог уплачивается перед тем месяцем, в котором человек планирует работать. Даже если у него не будет дохода в текущем месяце, обязательства перед бюджетом он должен выполнить заранее. В то же время НПД уплачивается по факту и рассчитывается по окончании каждого месяца работы, при этом сумма выплат как раз будет зависеть от полученного дохода.

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