«Не были уверены в надежности» 1 18.10.2023, 9:50

Белоруса с польским проездным документом сняли с рейса в Черногорию.

Максим живёт в Польше три года. Недавно он получил польский проездной документ иностранца — на основании гуманитарной визы и международной защиты. На среду, 17 октября, у белоруса был запланирован вылет в Черногорию, но в самолёт по польскому проездному документу его не пустили. О ситуации Максим рассказал MOST.

Польский проездной документ для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) — это временная замена удостоверения личности, которая выдаётся лицам без гражданства и иностранцам.

17 октября Максим должен был лететь из Варшавы в Подгорицу (Черногория). Перевозчик — авиакомпания Wizz Air, на руках — билет в одну сторону. В аэропорту белoрус прошёл все процедуры регистрации и проверок, однако перед посадкой Максима развернули: сотрудники засомневались в юридической силе проездного документа.

«Они просто не в курсе»

— Парадокс в том, что это уже второй раз, когда я использую dokument podróźy. В августе этого года я уже летал в Подгорицу из Варшавы — и меня пропустили. Тот же самый маршрут, те же самые документы, разве что перевозчиком была компания LOT, — рассказывает белoрус.

Правда, и в прошлый раз, по словам Максима, без нюансов не обошлось. Сотрудники аэропорта с удивлением смотрели на такой проездной документ, но после пары телефонных звонков и уточнения всё же на борт пустили.

— В прошлый раз мне разрешили поехать, а сейчас сказали, что боятся, что меня не впустят на той стороне или не выпустят обратно. Сотрудники не были уверены в надёжности проездного документа. Забавно, что я прошёл таможню, все стадии проверок, и перед самым автобусом, который подвозит пассажиров к трапу, меня развернули сотрудники аэропорта. Мне показалось, что они просто не в курсе, что это за документ и какие у него возможности», — говорит Максим.

На месте белoрус ничего выяснять не стал — был в сильном замешательстве. При этом молодой человек понимал: необходимо потребовать письменный ответ и составить жалобу. Но говорит, было попросту жаль нервов и сил.

Сделать справку, что документ имеет силу

— Нет настроения что-то куда-то писать, узнавать. В прошлый раз, в сезон, я отдал 1400 злотых — это за билеты в обе стороны. Сейчас я потерял лишь 125 злотых — разница колоссальная, в этот раз сумма не существенная. Если бы шла речь о больших деньгах, то, безусловно, стал бы разбираться. Но сейчас я вообще не знаю, что мне делать с этим польским проездным документом, — говорит Максим.

Сейчас молодого человека беспокоит возможность подобных проблем в будущем. Как вариант выхода из ситуации белoрус подумывает сделать справку, что проездной документ имеет юридическую силу.

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