Самолет Шольца эвакуировали из-за ракетного обстрела в Тель-Авиве 18.10.2023, 9:53

Реакцию канцлера Германии показали на видео.

Канцлера Германии Олафа Шольца в Израиле застала воздушная тревога. Ему пришлось ложиться на землю в аэропорту Бен-Гурион вместе со своей делегацией.

Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве. В то время боевики ХАМАС атаковали город ракетами, а укрытий поблизости не было. Соответствующее видео появилось в Telegram.

Следовательно, немецкая делегация была вынуждена сойти с самолета и лечь на землю.

Это произошло прямо на взлетной полосе для безопасности. После Шольца увезли к укрытию. Но он все же успел увидеть два взрыва от ПВО.

Перед отправкой самолет и авто проверили. Впоследствии рейс отправился из Тель-Авива в Каир.

К слову, канцлер Германии стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

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