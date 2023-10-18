Самолет Шольца эвакуировали из-за ракетного обстрела в Тель-Авиве
- 18.10.2023, 9:53
Реакцию канцлера Германии показали на видео.
Канцлера Германии Олафа Шольца в Израиле застала воздушная тревога. Ему пришлось ложиться на землю в аэропорту Бен-Гурион вместе со своей делегацией.
Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве. В то время боевики ХАМАС атаковали город ракетами, а укрытий поблизости не было. Соответствующее видео появилось в Telegram.
Следовательно, немецкая делегация была вынуждена сойти с самолета и лечь на землю.
Это произошло прямо на взлетной полосе для безопасности. После Шольца увезли к укрытию. Но он все же успел увидеть два взрыва от ПВО.
Перед отправкой самолет и авто проверили. Впоследствии рейс отправился из Тель-Авива в Каир.
К слову, канцлер Германии стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Он выразил свою твердую солидарность с Израилем.