В России устроили истерику из-за тайной передачи ATACMS Украине 3 18.10.2023, 10:03

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Нервную реакцию озвучил посол РФ в США.

В России назвали передачу Украине американских ракет ATACMS «грубейшей ошибкой», пригрозив «самыми серьезными» последствиями.

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов в комментарии РИА Новости сказал, что США якобы продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет – грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», - сказал посол журналистам.

При этом он уверяет, что передача ракет якобы не сможет повлиять на расстановку сил на фронте.

Украина получила ATACMS: что известно

Напомним, что прошлой ночью российские захватчики заявили о мощной атаке на свои аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске. Они уверяли, что Украина ударила по объектам ракетами ATACMS.

Силы специальных операции Вооруженных сил Украины сообщили, что провели операцию под названием DRAGONFLY. В ходе нее были уничтожены девять вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные применили дальнобойные ракеты ATACMS.

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