закрыть
18 октября 2023, среда, 10:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России устроили истерику из-за тайной передачи ATACMS Украине

3
  • 18.10.2023, 10:03
  • 5,404
В России устроили истерику из-за тайной передачи ATACMS Украине

Нервную реакцию озвучил посол РФ в США.

В России назвали передачу Украине американских ракет ATACMS «грубейшей ошибкой», пригрозив «самыми серьезными» последствиями.

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов в комментарии РИА Новости сказал, что США якобы продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет – грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», - сказал посол журналистам.

При этом он уверяет, что передача ракет якобы не сможет повлиять на расстановку сил на фронте.

Украина получила ATACMS: что известно

Напомним, что прошлой ночью российские захватчики заявили о мощной атаке на свои аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске. Они уверяли, что Украина ударила по объектам ракетами ATACMS.

Силы специальных операции Вооруженных сил Украины сообщили, что провели операцию под названием DRAGONFLY. В ходе нее были уничтожены девять вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные применили дальнобойные ракеты ATACMS.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман
Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич