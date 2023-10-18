Василий, выносите свой реквизит Телеграм-канал «СерпомПо»

18.10.2023, 10:14

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Не забудьте сообщить, как в Кремле с ХАМАС миловались.

Словно вороны, прилетевшие на «запах крови» с радостным карканьем, чуя поживу, путинские «дипломаты»-пропагандисты в ООН «запросили» заседание Совбеза из-за удара по больнице Аль-Ахли. Еще и Арабскими Эмиратами «прикрылись», как щитом, - мол, это, как бы не совсем «мы», не только «мы».

Что же, дело понятное. Начальство, разом сделавшее 24 февраля Россию мировым изгоем, опоганившее нашу страну, спешит «использовать шанс» - обвинить «Запад» в двуличии, показать, что все в мире такие же как путинцы. Что это вы нас обвиняете в военных преступлениях? А сами?!

Да, «брат» Василий Небензя и вся ваша «рать» из путинской миссии при ООН – Полянский и другие. Вас там сколько? Рук двадцать найдется? Собирайте всех. И выходите на заседание Совбеза ООН со своим реквизитом – фото и артефактами, начиная со времен раздолбанного во Вторую чеченскую Грозного, дальше Сирия, потом, разумеется, Украина, «освобожденная» в ходе спецоперации. Наконец, фото колонн из 100 тысяч людей, бегущих из Карабаха, которых там «защитил» Путин.

Начните путинские «дипломаты», рассказ с себя. Не забудьте сообщить, как с ХАМАС миловались, а там и до Аль-Ахли дело дойдет. Может быть.

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