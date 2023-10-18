В рабочем поселке Сосновый Бор вывесили флаг Украины 1 18.10.2023, 10:21

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Его подняли на флагшток вместо лукашенковского флага.

В рабочем поселке Сосновый Бор (Гомельская область) был вывешен флаг Украины. Это произошло в ночь с 13 на 14 октября. На флагштоке около поселкового совета в поселке Сосновый Бор Светлогорского района был перерезан трос с лукашенковским красно-зеленым флагом.

Вместо него был поднят флаг Украины. Флаг Лукашенко был помещен в урну.

Милиция задержала 41-летнего жителя поселка.

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