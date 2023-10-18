«Можно было за 200 долларов снять виллу с бассейном у океана и жить, как миллионер» 18.10.2023, 10:34

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Белорус рассказал о плюсах и минусах жизни на острове Бали.

Последние полтора года могилевчанин Сергей Мельников живет со своей девушкой на острове Бали. «Бали — далеко не райское место, каким сформирован его образ в массмедиа, но в целом мне здесь пока нравится», — рассказывает он о своей жизни на индонезийском острове в интервью Magilev.by.

Как признается, место для жизни выбирали по принципу экологичности. Обязательными условиями были: мягкий климат с большой водой, много зелени вокруг, свежие продукты и чистая экология. На Бали сошлись все эти параметры, хотя не без нюансов.

— Бали — далеко не самый крутой остров Индонезии в плане красот, — делится впечатлениями могилевчанин. — Есть, конечно, интересные места, но самые инстаграмные виды и красивые пляжи с белым песочком, как на Мальдивах, которые любят постить туристы, как правило, засняты на островах неподалеку. Здесь же на пляжах чаще встречается черный вулканический песок, а туристы «катаются» по водопадам и храмам.

Бали — остров вулканов, джунглей, рисовых полей, окруженный с юга Индийским океаном (сюда к большим волнам съезжаются серфингисты), с севера — более спокойным Балийским морем (здесь проводят время дайверы и снорклеры).

Городов на Бали в нашем привычном понимании мало. Все они, по словам Сергея, больше напоминают поселки городского типа. Основной недостаток, по мнению белоруса, — отсутствие тротуаров: подавляющая часть населения перемещается на скутерах, даже в магазин за углом.

Сам остров небольшой: из одной части в другую на байке можно добраться за пять-шесть часов. А с побережья до центра — за два-три. Дороги узкие, и часто можно застрять в пробке из-за проводимых религиозных шествий (церемоний).

— Самолеты с большой земли прилетают на Бали в аэропорт города Денпасар с населением около 725 тысяч человек. Это такой большой человейник. Все постройки здесь низкие: как правило, не более 3-х этажей. Практически нет современной интересной городской архитектуры, но есть красивые храмы и шикарные гостиничные комплексы.

В местных деревушках традиционные балийские дома, на мой взгляд, интереснее, — говорит Сергей. — Первые пять месяцев мы жили в духовном центре острова — городе Убуд. Там проживает больше всего экспатов. Климат чуть прохладнее, чем на побережье, чаще идут дожди, а сам город утопает в джунглях и рисовых полях. Поэтому есть свои особенности: в Убуде полно всякой живности, которая может заползти в дом — это муравьи, большие пауки, гекконы, сколопендры, змеи. Боящимся их людям на Бали будет не особо комфортно. Я через какое-то время просто привык. Однажды понимаешь, что вокруг тебя природа, а ты — ее часть. Происходит принятие.

Из-за повышенной влажности и большого притока туристов в Убуде за последний год Сергей и Ирина решили перебраться к побережью в восточную рыбацкую деревушку Амед. Это тихое и спокойное место особенно популярно среди туристов-дайверов.

— Сергей, нужна ли белорусам виза для пребывания на Бали?

— Виза в Индонезию для граждан Беларуси не нужна при условии пребывания в стране не более 30 суток — то есть для туристов.

Когда мы только раздумывали, в какую страну переехать, рассматривали разные варианты: Грузия, Турция, Кипр. Но так как у моей любимой уже был опыт жизни на Бали и она знала, как здесь все устроено, то в конце концов решили перебраться сюда.

Определяющим фактором стала возможность сделать долгосрочную визу. Она оформляется на два месяца с двумя возможными продлениями. Итого у вас есть полгода непрерывного пребывания. Далее можно снова подавать документы на открытие визы в иммиграционный офис. После того, как ее откроют, достаточно вылететь хотя бы на день в другую страну и можно снова возвращаться на Бали. Так можно делать сколько угодно раз, что удобно для долгосрочного пребывания заграницей.

— Как долго добираться до острова из Беларуси?

— Прямого перелета из Беларуси на Бали нет. Готовьтесь к одной или двум пересадкам. Моя девушка недавно возвращалась в Минск с двумя пересадками сутки. Но в ковидные времена добраться было еще сложнее.

Сейчас все упирается только в деньги. Как только ковид отменили, цены на билеты сразу же выросли. Если успеешь поймать билеты по акции, можно в одну сторону слетать за 600$, но в среднем билеты на все сегменты перелета обходятся около 1000$.

Впрочем, с потоком туристов подскочили цены и на самом острове: на аренду жилья и продукты. Но при всем этом на Бали жить бюджетнее, чем в той же Европе.

— Какая работа позволяет иностранцу спокойно жить у океана?

— Любая удаленная работа. Здесь живут айтишники, трейдеры, дизайнеры, коучи, психологи, учителя, блогеры — все, кто зарабатывает онлайн.

У тех, кто работает на белорусские и российские фирмы временная разница с офисом +5 часов, так что фактически работа начинается после обеда. Работаешь до позднего вечера, но зато у тебя есть первая половина дня, чтобы не торопясь проснуться, сделать свои личные дела, поплавать в море. Нет ощущения, что работаешь каждый день с утра до вечера. В этом для меня большой плюс жизни здесь.

— Может ли иностранец устроиться на работу на Бали?

— В Индонезии иностранцам в принципе запрещено работать без рабочей визы, чтобы не отнимать рабочие места у местных. Поэтому удаленная работа для переселения сюда на долгий срок — оптимальный вариант. Если пытаешься на острове работать неофициально, к примеру, моделью или фотографом, тебя депортируют. Конечно, можно оформить рабочую визу КИТАС. Но она больше рассчитана на инвесторов.

Большую часть трудовых виз иностранцы открывают для строительства и торговли недвижимостью. Для этого арендуют землю на острове сроком на 25-100 лет. Купить землю и стать ее собственником гражданин другой страны здесь в принципе не может. Поэтому инвесторы зарабатывают на недвижимости примерно таким образом: арендуют землю, нанимают местных, строят виллу, которую потом сдают в аренду. Окупается она здесь за пару лет и потом приносит пассивный доход.

— Какие цены на острове?

— Когда едешь на Бали, нужно понимать, кто ты здесь: турист или приехал сюда жить? Это два разных режима проживания и пути поиска жилья. Тот, кто живет здесь долго, знает реальные цены и на чем можно сэкономить.

Балийцы любят торговаться. Когда спрашиваешь цену, тебе часто говорят стоимость вещи или услуги в два-три раза выше, чем есть на самом деле. Можно существенно снизить цену, если проявлять дружелюбие. Но это больше работает с простыми деревенскими жителями. Городские уже познали капитализм и более упертые, даже если цена неадекватна. В туристических районах торговаться сложнее, чем на окраинах и в деревнях.

— На Бали есть люди, которые тратят здесь 4-5 тысяч долларов в месяц, но есть и те, кто живет на 500$. И, конечно, качество жизни у них разное.

На еду в среднем уходит около 300-500$. Зависит от того, где питаться. Мы часто ходим по кафе и ресторанам, но иногда готовим сами. Здесь в изобилии продаются фрукты и овощи, есть рыба и курятина. Самое распространенное блюдо местной кухни — наси горенг (жареный рис) и ми горенг (жареная лапша).

Для передвижения по острову нужен скутер, аренда в среднем 100-150$ в месяц, машина обойдется в 2-3 раза дороже.

— Жилье на Бали можно снять разного качества и в разных районах. Соответственно, цена будет варьироваться. Можно найти небольшой домик в традиционном стиле за пару сотен долларов в месяц, а можно — шикарную виллу с бассейном за тысячу. Жилье среднего уровня на 2 комнаты с кухней обходится примерно в 300-400$ в месяц.

Мы живем в так называемом гестхаусе. Обычно это дом или несколько домов со своей территорией, на которой живут хозяева и сдают комнаты туристам. Коммунальных платежей нет, электричество и интернет, как правило, включены в стоимость, а газ продается в баллонах. Если вы не поклонник ручной стирки, то одежду можно постирать в прачечных — их здесь много.

Стоимость жилья зависит от сезона и района: много людей приезжают на зимовку, и цены растут. Рассказывают, что в ковид на Бали за 200-300 долларов можно было снять виллу с бассейном у океана и жить, как миллионер. На острове почти не осталось туристов, и местные, чтобы выжить, сдавали апартаменты по бросовым ценам.

Сейчас цены вернулись к прежним и местами даже подросли, так как после снятия ковидных ограничений наплыв туристов очень большой.

— Медицинскими услугами на Бали пользовались?

— Для иностранцев медицина очень дорогая, и лучше здесь вообще не болеть. А пойти в больницу для местных обойдется гораздо дешевле для кошелька, но не для нервов: для европейского человека местная поликлиника — это треш. Единственное желание, когда ты туда приходишь, — поскорее уйти. Прием врача в местной больничке, чтобы он с тобой поговорил, померил давление, стоит примерно 30$. Но если тебе нужны анализы, МРТ или УЗИ, которые делают не везде, можно выложить и больше тысячи долларов.

За страховку, которую я делал на год, платил около ста евро. Но это ничто по сравнению с потенциальными расходами в случае каких-то проблем. Не стоит экономить на здоровье.

Медицинская страховка на Бали очень нужна, просто исходя из здравого смысла. Потому что основной транспорт на острове — мотоциклы и скутеры, и не все здесь водят их аккуратно.

— В целом, не могу сказать, что Индонезия оправдала мои ожидания и стала идеальной страной для жизни, — признается Сергей. — Все индивидуально. У меня есть знакомые, которые считают, что Бали — прекрасное место, где можно остаться жить навсегда. Но есть и те, кто довольно быстро разочаровываются и уезжают.

Здесь нет привычной для нас инфраструктуры и сервисов, как в Европе. Много контрастов, когда рядом с красивым храмом можно увидеть горы мусора и сточные воды. Туристы, приезжающие для отдыха и духовных поисков на короткий срок, получают лишь поверхностное представление о том, как здесь все устроено. Длительная жизнь на острове способна привести к более глубоким личностным трансформациям за счет полной смены парадигмы восприятия окружения, но для этого нужно выйти за рамки комфорта и западного мышления.

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