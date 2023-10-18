В Борисове ЖЭУ покрасило в подъезде стены за 3500 рублей, а счет выставили жильцам 2 18.10.2023, 10:59

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Теперь за произведенную покраску жильцы вынуждены доплачивать круглую сумму.

Ex-press.by прислали снимки ремонта, который сделали в подъезде на улице Краснознаменной, 58а в Борисове. По словам жильцов, впервые за много лет здесь взялись за благоустройство. Но платить за него должны жильцы.

Борисовчанка пишет, что в подъезде сделали косметический ремонт, а точнее, покрасили стены:

— В течение всех лет жильцы платили за капитальный ремонт, а сейчас каждый месяц в течении полугода нужно доплачивать еще и за покраску. Где справедливость? В подъезде ведь в основном живут пенсионеры.

Согласно приложению № 2 постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 5 от 20 марта 2016 года «Об утверждении инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда», источником финансирования ремонта подъездов являются средства населения.

Получается, что по закону, как бы плохо ни был выполнен ремонт, за него обязаны платить жильцы.

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