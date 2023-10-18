СМИ: ВСУ выбили российские войска из Поймы недалеко от Олешек 18.10.2023, 11:16

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Создан новый плацдарм на левом берегу Днепра.

Появилась информация, что украинскому десанту удалось выбить ВС РФ из Поймы на Херсонщине. Само село находится недалеко от Днепра на севере от Олешек, передает dialog.ua.

Более того, некоторые российские военкоры также утверждают, что под контролем ВСУ оказалась и Песчановка.

Сегодня, 18 октября, Z-паблик «Рыбарь» сообщил о том, что якобы десант ВСУ уже в Пойме и Песчановке.

Военкоры бьют в набат, так как, согласно карте местности, ВСУ расширяют свой плацдарм и свое присутствие на левом берегу Херсонщины.

Пропагандисты пишут, что для формирования Днепра уже готовы несколько бригад морской пехоты, понтонные мосты и больше 100 катеров и лодок.

При этом аналитики из Института изучения войны сообщают, что в период с 16 по 17 октября российская армия якобы не допустила попытку высадки украинского десанта на левом берегу Херсонщины. Бои шли в районе Казачьих Лагерей и Подстепного.

Также ряд Z-пабликов утверждал, что накануне армии РФ удалось отразить атаки нескольких десантных групп по 20 человек, которые высадились в болотистой местности на севере Олешек в районе Песчановки.

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