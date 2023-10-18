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«Банкноты хрустящие - только со станка»

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  • 18.10.2023, 11:15
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«Банкноты хрустящие - только со станка»

Белорус показал свежие деньги из банкомата.

Читатель ex-press.by из Жодино прислал фотографии банкнот, которые получил в местном банкомате. Он считает, что новенькие 5-рублевые купюры одной серии, номера которых идут по порядку, в ходу первый раз.

— Банкноты новенькие, хрустящие — только со станка. Это не может не тревожить, — говорит жодинец.

По его мнению, происходит непродуманное, необоснованное вливание наличных в экономику:

— Мы же видим, что ничего позитивного в экономике нет. А новые денежки могут потенциально создать серьезные негативные последствия в будущем. В экономику вводятся дополнительные средства без достаточной поддержки, и это при отсутствии прироста в производительности труда, объеме производства и продаж.

По сообщению Нацбанка, за сентябрь в Беларуси увеличилась общая сумма наличных денег в обороте, этот показатель превысил отметку в 9 млрд рублей.

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