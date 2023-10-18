Совмин предложил запретить некоторым белорусам выгуливать собак 5 18.10.2023, 11:23

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Кого коснется?

В проекте закона «Об ответственном обращении с животными», принятого на прошлой неделе «палатой представителей» в первом чтении, чиновники предложили изменить условия выгула домашних питомцев. Некоторым категориям белорусов выгуливать собак предложили вовсе запретить, а для остальных прописали, как именно и где можно это делать, пишет telegraf.news.

В законопроекте, который выложили в свободный доступ на Национальном интернет-портале, чётко прописали, что теперь будет пониматься под выгулом животного (ранее в белорусских нормативных актах это понятие не было чётко определено).

«Выгул животного – временное нахождение животного в присутствии его владельца на открытом воздухе вне места постоянного нахождения животного в целях удовлетворения его физиологических потребностей», — значится в документе.

В правилах выгула животных, которые Совмин предложил закрепить на законодательном уровне, указано, что выгуливать домашних питомцев белорусы обязаны будут «при условии обеспечения владельцем безопасности других животных и физических лиц, а также защиты имущества юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, государственного имущества от нанесения вреда».

Полный запрет на выгул животных предложили ввести для следующей категории белорусов:

• физическими лицами в состоянии алкогольного опьянения, состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, и опасных собак предложили запретить гражданам:

• признанным недееспособными;

• младше 18 лет (за исключением тех, кого по закону признали дееспособными в полном объеме);

• которые находятся под диспансерным психиатрическим наблюдением;

• с судимостью по статье 3391 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Жестокое обращение с животным»);

• подвергавшимся административному взысканию за правонарушения, предусмотренные некоторыми статьями Кодекса об административных правонарушениях.

Авторы законопроекта предложили оставить действующий запрет на выгул собак на детских площадках и в других общественных местах и объектах, но прописали три исключения, когда присутствие собак там допустимо:

• при проведении выставок,

• во время спортивных соревнований с участием животных,

• при выполнения должностными лицами государственных органов служебных обязанностей со служебными животными.

Ещё одно изменение касается условий выгула собак. Сейчас на поводке без намордника можно выгуливать щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке. В предложенном законе такое послабление предложили сделать для собак в возрасте до шести месяцев и собак ростом в холке до 40 сантиметров.

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