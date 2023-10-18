Карбалевич: В Тель-Авиве зафиксировали момент встречи Лукашенко с пособником террористов 18.10.2023, 11:42

Последствия будут.

Лукашенко вчера, 17 октября, принял в Минске вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера.

Лукашенко никак не прокомментировал войну в Израиле, но отметил, что кризис на ближнем Востоке способствует тому, что «недружественные западные страны во главе с США постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана».

Что важного во встрече Лукашенко с вице-президентом Ирана и повлияет ли она на торговые отношения Беларуси с Израилем, учитывая, что Иран открыто поддержал действия ХАМАС, «Салідарнасць» обсудила с политологом Валерием Карбалевичем.

— Здесь я бы обратил внимание на несколько пунктов. Во-первых, в марте этого года Лукашенко был в Тегеране, — говорит политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Там он о чем-то договорился с иранским правительством, и визит вице-президента Ирана в Беларусь был в реализации всех договоренностей, достигнутых в ходе той встречи. Была также информация, что в следующем году планируется визит в Беларусь президента Ирана.

Во-вторых, геополитическая линия разлома, которая сейчас углубляется в мире, очень сильно влияет на отношения с теми или иными странами. Надо обратить внимание, что сейчас в Минск мало кто приезжает, если не считать российских губернаторов и других представителей стран-изгоев.

Карбалевич обращает внимание, что Иран является негласным союзником России в ее войне против Украины, поскольку поставляет России беспилотники. Помимо этого, Иран открыто выступил в поддержку действий ХАМАС в Израиле в отличие от других арабских и мусульманских стран, которые проявили больше осторожности.

— И так совпало, что визит вице-президента Ирана в Беларусь произошел как раз в период обострения конфликта в Израиле. И это разрушает концепт нейтральности, который взяло на вооружение беларусское политическое руководство в этом конфликте.

И хотя про конфликт между Израилем и палестинцами ничего на этой встрече сказано не было, Лукашенко подчеркнул антиамериканскую направленность сотрудничества Беларуси с Ираном.

Что касается экономических отношений между Беларусью и Ираном и Беларусью и Израилем, то политолог приводит следующие примеры: между политическим руководством Ирана и Беларуси довольно активные связи. Лукашенко был в этом году в Тегеране, сейчас принимает в Беларуси вице-президента Ирана, а в следующем году ожидается визит президента этой страны.

При этом товарооборот между Беларусью и Ираном в прошлом году составил около 100 миллионов долларов.

Контакты Беларуси и Израиля же на правительственном уровне небольшие: Лукашенко ездил в Израиль один раз в 2000 году. Информации о товарообороте между этими странами за 2022 год нет, но в 2021 году он составил 125 миллионов долларов, то есть чуть больше, чем с Ираном.

— Это говорит о том, что контакты на правительственном уровне не слишком сильно влияют на объем торговли.

Я думаю, что в Израиле обратили внимание, что именно в момент острой фазы войны Израиля с ХАМАСом, Лукашенко принял в Беларуси вице-президента страны, которая активно поддерживает ХАМАС. Во что это может вылиться, сегодня сказать трудно, но я думаю, этот момент в Тель-Авиве зафиксировали, — заключает Валерий Карбалевич.

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