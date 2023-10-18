Путина унизили перед участниками форума в Пекине 2 18.10.2023, 11:54

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Фото: Getty Images

Несколько человек демонстративно вышли из зала.

Перед речью кремлевского диктатора Владимира Путина в Пекине (Китай) на открытии форума «Один пояс – один путь» несколько европейских чиновников демонстративно покинули зал. Среди них был бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.

Как пишет Reuters, президент РФ выступил перед участниками мероприятия после китайского лидера Си Цзиньпина. Путин расхвалил инициативу Пекина «Один пояс – один путь» и заявил, что Северный морской путь может углубить торговлю между Востоком и Западом и заслуживает на инвестиции.

В форуме приняли участие представители более 130 стран, в основном Глобального Юга. Открытие провели в Доме народных собраний в Пекине.

Си Цзиньпин, выступая перед публикой, выступил против попыток Запада уменьшить зависимость от китайской экономики. «Наша жизнь не станет лучше, а наше развитие не будет быстрее, если мы будем рассматривать развитие других стран как угрозу, а экономическую взаимозависимость – как риск», – заявил глава КНР.

Он также выступил «против односторонних санкций, экономического принуждения, разделения и нарушения цепочек поставок».

Хотя инициатива «Один пояс – один путь» изначально была призвана соединить Китай с Западной Европой, высокопоставленные представители ЕС отсутствовали. Единственным главой государства, присутствовавшим от блока, был президент Венгрии Виктор Орбан. Другим заметным участником стал министр торговли администрации афганских талибов Нуруддин Азизи.

Ожидается, что на полях форума в среду, 18 октября, Путин и Си Цзиньпин проведут углубленные переговоры.

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