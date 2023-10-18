Евродепутат: Полина Шарендо-Панасюк продолжает сопротивляться! 18.10.2023, 11:57

Полина Шарендо-Панасюк

Мировое сообщество должно бороться за освобождение узницы режима Лукашенко.

Лукашисты присудили активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк год и три дня колонии за «неповиновение тюремной администрации». Евродепутат от Португалии, «крестная» политзаключенной Изабель Сантуш отреагировала на незаконный приговор:

— Несмотря на все усилия, Полина снова была осуждена в Беларуси, на этот раз — на 1 год и 3 дня лишения свободы за «неповиновение администрации пенитенциарного учреждения», где она содержится.

Полина в своем выступлении в суде обратила внимание на то, что она называет «концентрационным лагерем XXI века для женщин», учитывая бесчеловечное обращение, которому она подвергалась в тюрьме в Речице.

И призвала международное сообщество сделать все возможное, чтобы узники Лукашенко, задержанные после протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года, были освобождены. Полина продолжает сопротивляться!

Apesar de todos os esforços, Palina foi novamente condenada na Bielorrússia, desta vez a 1 ano e 3 dias de prisão, por "desobediência à administração do estabelecimento prisional" onde está detida. #staystrong #freepalina👇 pic.twitter.com/zijfgWabRo — Isabel Santos MEP (@isabel_mep) October 9, 2023

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