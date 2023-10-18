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Евродепутат: Полина Шарендо-Панасюк продолжает сопротивляться!

  • 18.10.2023, 11:57
Евродепутат: Полина Шарендо-Панасюк продолжает сопротивляться!
Полина Шарендо-Панасюк

Мировое сообщество должно бороться за освобождение узницы режима Лукашенко.

Лукашисты присудили активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк год и три дня колонии за «неповиновение тюремной администрации». Евродепутат от Португалии, «крестная» политзаключенной Изабель Сантуш отреагировала на незаконный приговор:

— Несмотря на все усилия, Полина снова была осуждена в Беларуси, на этот раз — на 1 год и 3 дня лишения свободы за «неповиновение администрации пенитенциарного учреждения», где она содержится.

Полина в своем выступлении в суде обратила внимание на то, что она называет «концентрационным лагерем XXI века для женщин», учитывая бесчеловечное обращение, которому она подвергалась в тюрьме в Речице.

И призвала международное сообщество сделать все возможное, чтобы узники Лукашенко, задержанные после протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года, были освобождены. Полина продолжает сопротивляться!

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