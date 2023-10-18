Рано завершать сезон: белорусы похвастались грибным уловом 1 18.10.2023, 12:11

Названы самые урожайные места.

Некоторые грибники в Беларуси говорят, что собираются завершать сезон. Но большинство пока об этом не подумывает, продолжают делиться отчётами из леса. Онисейчас ещё более разнообразные - грибное ассорти. А некоторые грибники предрекают закрытие сезона не ранее середины ноября, пишет «Ганцевичский час».

Грибная благотворительность

Админ группы грибников Елена Шехова из Минска поделилась необычным отчётом о походе в лес.

«15 октября у нас странная поездка в лес получилась. Поехали проверить поздние опята. Их ещё не было. Собрали молоденьких польских, моховичков жёлто-бурых, вешенок устричных, чуток опят и рыжиков… Встретили в лесу хороших знакомых, у них грибов было мало. И мы отдали им свои грибочки (так и не успев, даже и не подумав, сфоткать общий результат)».

Осеннее грибное ассорти

В середине октября многие грибники делятся, что приходится собирать различные грибы.

Снежана Автушко из Лепеля Витебской области:

«Червивость моховиков увеличилась, но молоденьких достаточно много. Грузди, маслята, польские, боровиков 5 штук. 2 фото-лисичка горбатая, беру на сушку второй год».

Благодаря группе открыла «царские грибы»

Юлия Мацкевич из Минска рассказала:

«Целью были именно рыжики! Очень уж захотелось попробовать их, приготовленных «по-царски» (завтра займусь)! Ранее никогда не собирала, а увидев множество постов, задумалась… На пути к рыжикам встречались и белые».

Действительно, рыжики называют в народе «царский гриб». Рыжики можно солить, мариновать, жарить. Особенно хороши соленые рыжики. Современные хозяйки и замораживают, предварительно отварив их, после чего добавляют в салаты и другие блюда.

Лезут моховики и польские: сезон в разгаре

Женя Пашкевич из Поставского района Витебской области:

«От грибов не отбиться. Сезон в разгаре, несмотря на похолодание. Опята старые, зато лезут моховики и польские, хоть косой коси. Боровики и подосиновики только у дорог и на дорогах лесных. За 4 часа ведро и два пакета. И потеря очередного ножа».

Польские боровики нравятся и белочкам

Надежда Колыбасова рассказала, как обстояли дела 15 октября в Узденском районе Минской области, с/с Озеро:

«Всё, день сегодня удался) Попала я по хотелке: за молодыми польскими. Пусть не все знакомые грибницы проснулись, но мне хватило и тех, которые ожили. 20 литров. На сушку выделила всего 24 грибочка. Все остальное — серьезней (размерами как на фото).

Похоже, что белки занялись заготовкой грибов. Сегодня кучу польских находила с перегрызенными ножками. Сначала думала, что кто-то из людей срезал шляпки и бросал. Но что-то их слишком много попадалось. Подняла несколько и рассмотрела: это так обгрызено было) Потом и недогрызенные грибочки стали попадаться. Белочкам тоже польские нравятся, как и мне».

Рыбалка подождёт, пока идёт грибалка!

Евгений Ситников рассказал, что в Минском районе ещё не пора завязывать с грибалкой – опята прут. Да и в публикацию «ГЧ» хотелось попасть:

«Куда станешь везде опята, куда дотронешься – везде опята. На рыбалку пока неохота ходить, лучше пока на грибные заработки! Когда грибалка закончится, то перехожу на зимнюю рыбалку. Думаю, в этом году грибалка продлится до середины ноября, а там холода, зима начинается и как раз на открытие долгожданной зимней рыбалки, по которой я больше всего скучаю. А так в конце года будем подводить итоги. Удачной всем грибалки!»

Сезон закрыл. Но это не точно

А вот Женя Клименков подозревает, что завершил грибной сезон в Смолевичском районе:

«15.10.23, день 2. Грибов меньше не стало, хотя порезанных очень много. Нашли новое место по боровым, но жалко что опоздали, резали остатки роскоши. Подзеленок попадалось больше чем вчера. Наверное, сезон закрыл, но это еще не точно».

Такие же мысли и у Татьяны Афанасьевой-Гостьевой после похода в лес в Слуцком районе:

«14.10.2023. Слуцкий район. В лесу была два с половиной часа. У белых грибов червивость 90%, но все же, что-то удалось собрать. Бонусом нашла немного рыжиков, заготовила их первый раз, не знаю, что получится. А так, грибное ассорти из белых, подосиновиков, маслят, лисичек, зеленушек. Видела в лесу много ежовика пестрого, не брала. Так как еще мало владею информацией по данному грибу. Могу предположить, что это закрытие сезона…»

Гора моховиков

10 вёдер моховиков собрали в Вилейском районе. Это ж сколько терпения перебирать! Пишет Александр Осинкин:

«Вилейский район, моховики в основном растут полянками, 10 ведер».

Эстетика осеннего леса

Маша Никитко поделилась впечатлениями грибалки 14 октября в Бобруйском районе:

«До чего же красиво в лесу! Я с удовольствием прошлась по лесным дорожкам, усыпанными опавшими листочками, полюбовались золотистыми дубами и берёзками, вдохнула чистый хвойный воздух и отправилась на поиски таких долгожданных грибов. Сейчас пошли зелёнки и подзелёнки. Процент червивости около 1%. А вот с боровиками ситуация похуже. Их немного, и червивость составляет около 70%. Эстетика осеннего леса вдохновляет и завораживает, найдите хотя бы один день, чтобы насладиться волшебными осенними красками…».

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