Объем грузоперевозок в Беларуси за девять месяцев снизился на 20% 18.10.2023, 12:16

Стало известно, когда произошел пик падения.

В Беларуси объем грузоперевозок в январе-сентябре 2023 года снизился на 20% к аналогичному периоду 2022-го.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, передает «Радыё Свабода».

Пассажирооборот транспорта (исчисляется путем умножения количества пассажиров на расстояние перевозок) вырос на 9,4%, перевезено на 3,1% человек больше.

В январе снижение (в годовом выражении) грузоперевозок составило 33%, в январе-феврале — 33,6%, январе-марте — 32%, январе-апреле — 30,3%, январе-мае — 27,2%, в январе-июне — 24,2%, в январе-июле — 22,4%, в январе-августе — 20,7%.

Последние четыре года в Беларуси грузооборот транспорта неизменно уменьшался: в 2019 году — на 5,8%, 2020-м — на 5,9%, 2021-м — на 3,6%, 2022-м — на 25,4% (Итого — на 36,2%).

Аналитики Евразийского банка развития объяснили значительное сокращение грузооборота в Беларуси «нарушением транспортно-логистических цепочек, закрытием южной части воздушного пространства России, прекращением перевозок в сообщении с Украиной».

Ранее власти заявляли, что грузоперевозки после падения «ежемесячно прибавляют 5%».

27 мая министр экономики Александр Червяков заявил, что транспортная отрасль Беларуси восстанавливается: «из-за санкций пришлось очень быстро и оперативно перенаправлять потоки с западного вектора на Восточный и юго-восточный».