Путинист Газманов рассказал об аресте его недвижимости в Европе и соврал, что счастлив 2 18.10.2023, 12:16

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Олег Газманов

Артист лишился квартир в Италии и Латвии.

Российский певец и путинский пропагандист Олег Газманов похвастался тем, что находится под западными санкциями. Артист лишился квартир в Италии и Латвии.

Об этом он рассказал одному из российских СМИ. Газманов назвал себя «кавалером всех санкций» и заверил, что от этого он счастлив, пишет obozrevatel.com.

В 2014 году путинист получил запрет на въезд на территорию Латвии вместе со своими коллегами – Иосифом Кобзоном и Валерией. Арест недвижимости в Юрмале и Италии Газманов окрестил «сопутствующими потерями».

«Я кавалер всех санкций, и меня это очень радует», – надменно заявил артист. Он считает, что если запад видит в нем угрозу, то это может означать только одно – он якобы полезен для своего государства. И хотя его не пускают в «загнивающие недружественные страны запада», по словам Олега Газманова, он счастлив иметь возможность поехать в Пензу, Белгород и Петербург.

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